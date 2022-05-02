«Зіграв як лайно». Президент «Краковії» оцінив гру Коноплянки

Український футболіст сподівається, що це був жарт

Євген Коноплянка / Фото: Краковія

Український вінгер польської «Краковії» Євген Коноплянка висловився про свою гру в матчі проти «Вісли» (0:0).



Матч проти «Вісли» став першим для Коноплянки у стартовому складі.

«Щойно до роздягальні зайшов президент і пожартував, що я зіграв як лайно. Це було весело. «Чому ти не забив, ти ж Євген Коноплянка? Я був певен перед матчем, що ти заб'єш». Але я пояснив, чому так сталося. Іноді так буває це як у казино. Ти ставиш на чорне, а тут червоне».

32-річний українець в оренді за «Краковію» зіграв сім матчів, у яких не відзначався результативними діями.