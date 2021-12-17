Зимняя распродажа? Названы имена еще трех футболистов «Динамо», которых готовы продать

Трансфер Миколенко в «Эвертон» уже находится на завершающей стадии

фото - ФК Динамо

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко находится в шаге от перехода в «Эвертон».

По информации СМИ, игрок уже прошел медицинское обследование и подпишет с «ирисками» пятилетний контракт.

Но украинец может стать не единственным трансфером киевлян «на выход» этой зимой.

Как сообщает источник, Мирча Луческу дал согласие на продажу еще троих футболистов.

Речь идет об игроках атакующей линии: Викторе Цыганкове, Беньямине Вербиче и Карлосе Де Пене. Всех их будут готовы продать, если поступят соответствующие предложения.

Агенты футболистов уже начали работать над этим вопросом.

Ранее стало известно, сколько «Динамо» получит от «Эвертона» за трансфер Миколенко.