Зинченко: «Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф»
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал выход национальной команды в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022:
«Эмоции только положительные. Но мы лишь на полпути, весной нас ждут невероятно тяжёлые матчи плей-офф отбора. Будем готовиться, чтобы исполнить нашу мечту поехать на чемпионат мира.
Ключевой момент игры – это невероятный сейв Бущана в первом тайме. Этот гол нас бы очень сильно надломил, спасибо Жоре. Цыганков здорово проявил свои индивидуальные качества, обыграл соперника и прострелил. Нужно почаще насыщать штрафную соперника. Удача сегодня оказалась на моей стороне.
Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф. Будем смотреть жеребьёвку и надеяться, что нам попадётся… там не осталось проходных соперников».
«Сине-желтые» узнают своего соперника уже 26-го ноября. Среди возможных оппонентов есть одни из сильнейших сборных мира.
Напомним, Петраков получил полноценное назначение на пост главного тренера сборной Украины.
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