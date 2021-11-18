Зинченко: «Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф»

Александр Зинченко / фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал выход национальной команды в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022:

Ключевой момент игры – это невероятный сейв Бущана в первом тайме. Этот гол нас бы очень сильно надломил, спасибо Жоре. Цыганков здорово проявил свои индивидуальные качества, обыграл соперника и прострелил. Нужно почаще насыщать штрафную соперника. Удача сегодня оказалась на моей стороне.

Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф. Будем смотреть жеребьёвку и надеяться, что нам попадётся… там не осталось проходных соперников».