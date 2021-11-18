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Зинченко: «Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф»

Украинцы добыли путевку в стыки
Футбол Сборная Украины
07:53
Зинченко: «Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф»
Александр Зинченко / фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал выход национальной команды в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022:

«Эмоции только положительные. Но мы лишь на полпути, весной нас ждут невероятно тяжёлые матчи плей-офф отбора. Будем готовиться, чтобы исполнить нашу мечту поехать на чемпионат мира.

Ключевой момент игры – это невероятный сейв Бущана в первом тайме. Этот гол нас бы очень сильно надломил, спасибо Жоре. Цыганков здорово проявил свои индивидуальные качества, обыграл соперника и прострелил. Нужно почаще насыщать штрафную соперника. Удача сегодня оказалась на моей стороне.

Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф. Будем смотреть жеребьёвку и надеяться, что нам попадётся… там не осталось проходных соперников».

«Сине-желтые» узнают своего соперника уже 26-го ноября. Среди возможных оппонентов есть одни из сильнейших сборных мира.

Напомним, Петраков получил полноценное назначение на пост главного тренера сборной Украины.

Источник: VZbirna Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Александр Зинченко

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