Зинченко: «Честно, я думал, что суперзвезды выделяются, но они были так просты»

Александр Зинченко / фото - Manchester City

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал пресс-службе «горожан» о своих партнерах по английскому клубу:

Могу сказать, что у каждого здесь невероятное отношение к тренировкам и играм, каждый отдает все на поле, потому что наши фанаты этого заслуживают. Этот невероятный клуб может достичь все что угодно.

Находиться рядом с такими игроками – мечта, ты всегда хочешь учиться и взять как можно больше».