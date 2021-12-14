Одноклубник Зинченко поспорит с Тайсоном Фьюри за звание спортсмена года в Англии
Зинченко: «Честно, я думал, что суперзвезды выделяются, но они были так просты»
Украинец играет рядом с топовыми футболистами
14 декабря 09:39
Александр Зинченко / фото - Manchester City
Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал пресс-службе «горожан» о своих партнерах по английскому клубу:
«Если честно, я думал, что суперзвезды сильно выделяются, но они были так просты. Я называю это классом, потому что когда ты достигаешь высот как спортсмен и делаешь большой шаг вперед, тебе все равно нужно оставаться скромным, быть собой – так же было и с ними.
Могу сказать, что у каждого здесь невероятное отношение к тренировкам и играм, каждый отдает все на поле, потому что наши фанаты этого заслуживают. Этот невероятный клуб может достичь все что угодно.
Находиться рядом с такими игроками – мечта, ты всегда хочешь учиться и взять как можно больше».
Ранее один из лидеров «Манчестер Сити» был номинирован на звание спортсмена года в Англии, где поспорит с известным боксером Тайсоном Фьюри.
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