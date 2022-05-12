Зінченко допоміг «Манчестер Сіті» розгромити «Вулвз» та ще ближче наблизитися до чемпіонства в АПЛ

Перемогу «містянам» приніс покер де Брюйне

«Вулверхемптон» – «Манчестер Сіті» / Фото - sport.optus.com.au

Завершився матч перенесенного 33-го тура АПЛ, в якому «Манчестер Сіті» в гостях розгромив «Вулверхемптон» з рахунком 5:1.Українецьвийшов в основі «містян» та провів на полі увесь поєдинок.Покер у зустрічі зробив атакуючий хавбек гостей, ще одним забитим голом відзначився. У «Вулвз» результативний удар в активі«Вулверхемптон» –1:5: Дендонкер, 11 – де Брюйне, 7, 16, 24 де Брюйне, 60, Стерлінг 84: Жозе Са, Боли, Коуді, Кастро, Аіт-Нурі, Дендонкер, Моутіньо (Кандл, 85), Рубен Невеш, Шикиньо, Хіменес (Хван Хі Чхан, 72), Нету (Трінкау, 72).: Эдерсон, Жоау Канселу, Фернандіньо (Марез, 77), Лапорт (Аке, 61), Зінченко, Гюндоган, де Брюйне, Родрі, Фоден (Гріліш, 81), Бернарду Сілва, Стерлинг.: де БрюйнеПісля 36-и зіграних турів «Манчестер Сіті» розташовується на першому місці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 89 очок. «Вулверхемптон» з 50 очками знаходиться на восьмому рядку в таблиці.