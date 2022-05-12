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Футзал. Товарищеский матч. Испания - Украина

Зінченко допоміг «Манчестер Сіті» розгромити «Вулвз» та ще ближче наблизитися до чемпіонства в АПЛ

Перемогу «містянам» приніс покер де Брюйне
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:58
Зінченко допоміг «Манчестер Сіті» розгромити «Вулвз» та ще ближче наблизитися до чемпіонства в АПЛ
«Вулверхемптон» – «Манчестер Сіті» / Фото - sport.optus.com.au
Завершився матч перенесенного 33-го тура АПЛ, в якому «Манчестер Сіті» в гостях розгромив «Вулверхемптон» з рахунком 5:1.

Українець Олександр Зінченко вийшов в основі «містян» та провів на полі увесь поєдинок.

Покер у зустрічі зробив атакуючий хавбек гостей Кевін де Брюйне, ще одним забитим голом відзначився Рахім Стерлінг. У «Вулвз» результативний удар в активі Леандера Дендонкера.
АПЛ. 33-й тур

«Вулверхемптон» – «Манчестер Сіті» 1:5 

Голы: Дендонкер, 11 – де Брюйне, 7, 16, 24 де Брюйне, 60, Стерлінг 84

«Вулверхемптон»: Жозе Са, Боли, Коуді, Кастро, Аіт-Нурі, Дендонкер, Моутіньо (Кандл, 85), Рубен Невеш, Шикиньо, Хіменес (Хван Хі Чхан, 72), Нету (Трінкау, 72).

«Манчестер Сіті»: Эдерсон, Жоау Канселу, Фернандіньо (Марез, 77), Лапорт (Аке, 61), Зінченко, Гюндоган, де Брюйне, Родрі, Фоден (Гріліш, 81), Бернарду Сілва, Стерлинг.

Попередження: де Брюйне 

Після 36-и зіграних турів «Манчестер Сіті» розташовується на першому місці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 89 очок. «Вулверхемптон» з 50 очками знаходиться на восьмому рядку в таблиці.
Владимир Кириченко
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Теги

Манчестер Сити Вулверхэмптон Александр Зинченко Кевин Де Брюйне

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