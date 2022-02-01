Зинченко не готов к матчу «Манчестер Сити» с «Саутгемптоном»
Зинченко готовится к матчу против «Фулхэма»
«Горожане» примут «дачников» в 1/16 финала Кубка Англии
01 февраля 21:03
Александр Зинченко / Фото - Getty Images
В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» на своем поле примет «Фулхэм». Фото подготовки к матчу опубликовала пресс-служба «горожан».
На одном из них был замечен украинский защитник Александр Зинченко.
Напомним, Зинченко переболел коронавирусом и пока не провел ни одного матча в 2022 году.