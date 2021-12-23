Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Зинченко и компания будут бунтовать? Гвардиола заявил, что календарь АПЛ может привести к забастовке

Футболисты устали от слишком плотного графика
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:35
Зинченко и компания будут бунтовать? Гвардиола заявил, что календарь АПЛ может привести к забастовке
Хосеп Гвардиола / фото - Eurosport

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался для Manchester Evening News о плотности календаря АПЛ, особенно в рождественское время:

«Проблема не конкретно в играх перед рождеством, а в расписании в целом. Сегодня тренеры будут общаться с руководством лиги и телевещателями и решать, как надо поступить. Благополучие игроков должно стоять превыше всего. В Англии до сих пор играют с тремя заменами.

Мы хотим защитить игроков, поэтому нужны пять замен. Так намного лучше, учитывая количество игр, но руководство английской Премьер-лиги и другие клубы отказались от этой затеи. Надо, чтобы игроки и тренеры могли прийти к соглашению и устроить что-то вроде забастовки. Словами проблему не решить. Может быть, нам нужна забастовка, чтобы привлечь внимание людей».

АПЛ – единственная из топ-5 лиг, где не работает правило пяти замен.

Также неоднократно на график жаловался и главный соперник Гвардиолы в Англии – тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Первое усиление для Хави. Гвардиола подтвердил слухи о покупке Феррана «Барселоной».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Александр Зинченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Первое усиление для Хави. Гвардиола подтвердил слухи о покупке Феррана «Барселоной»
Первое усиление для Хави. Гвардиола подтвердил слухи о покупке Феррана «Барселоной»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:26
«Барселона» купит игрока «Ман Сити» за 55 миллионов евро
«Барселона» купит игрока «Ман Сити» за 55 миллионов евро
Футбол Примерa (Испания)
14:10
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – «Лестер». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – «Лестер». Онлайн трансляция
Футбол Премьер-Лига (Англия)
00:50
От Гвардиолы к Хави. Ферран вскоре пройдет медосмотр и подпишет длительный контракт с «Барселоной»
От Гвардиолы к Хави. Ферран вскоре пройдет медосмотр и подпишет длительный контракт с «Барселоной»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 декабря 18:33
Конкуренту Зинченко выдвинули уже седьмое обвинение в изнасиловании
Конкуренту Зинченко выдвинули уже седьмое обвинение в изнасиловании
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 декабря 16:42
Зинченко – лучший игрок «Ман Сити» в сезоне по среднему числу перехватов за матч
Зинченко – лучший игрок «Ман Сити» в сезоне по среднему числу перехватов за матч
Футбол Украинские легионеры
21 декабря 15:02

Новости: Футбол

«Металлисту» оказался не нужен сосланный в дубль «Зари» Кочергин
«Металлисту» оказался не нужен сосланный в дубль «Зари» Кочергин
Украинская Премьер-лига
21:03
Источник назвал сумму, которая будет выделена Григорчуку в «Черноморце»
Источник назвал сумму, которая будет выделена Григорчуку в «Черноморце»
Украинская Премьер-лига
20:38
Шевченко заберет у Малиновского конкурента. «Дженоа» вступил в переговоры с «Аталантой»
Шевченко заберет у Малиновского конкурента. «Дженоа» вступил в переговоры с «Аталантой»
Серия А (Италия)
20:37
АПЛ исцеляется! Уже второй гранд вернулся после затяжного карантина из-за COVID-19
АПЛ исцеляется! Уже второй гранд вернулся после затяжного карантина из-за COVID-19
Премьер-Лига (Англия)
20:19
Тренер «Колоса»: «Сичинава и Нуриев думали, что их мастерства хватит в УПЛ»
Тренер «Колоса»: «Сичинава и Нуриев думали, что их мастерства хватит в УПЛ»
Украинская Премьер-лига
20:19
Источник: Летом Коноплянка может пойти на понижение зарплаты ради перехода в другой клуб УПЛ
Источник: Летом Коноплянка может пойти на понижение зарплаты ради перехода в другой клуб УПЛ
Украинская Премьер-лига
20:03
Выяснилась причина, по которой Селезнев показал болельщикам неприличный жест
Выяснилась причина, по которой Селезнев показал болельщикам неприличный жест
Украинская Премьер-лига
19:59
Миколенко, поспеши! «Эвертону» придется играть с «Бернли», имея лишь 12 игроков основной команды
Миколенко, поспеши! «Эвертону» придется играть с «Бернли», имея лишь 12 игроков основной команды
Премьер-Лига (Англия)
19:50
Названы условия, при которых игрок «Шахтера» и несколько лидеров не уйдут из «Десны»
Названы условия, при которых игрок «Шахтера» и несколько лидеров не уйдут из «Десны»
Украинская Премьер-лига
19:36
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 15:23
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости