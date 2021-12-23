Зинченко и компания будут бунтовать? Гвардиола заявил, что календарь АПЛ может привести к забастовке
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался для Manchester Evening News о плотности календаря АПЛ, особенно в рождественское время:
«Проблема не конкретно в играх перед рождеством, а в расписании в целом. Сегодня тренеры будут общаться с руководством лиги и телевещателями и решать, как надо поступить. Благополучие игроков должно стоять превыше всего. В Англии до сих пор играют с тремя заменами.
Мы хотим защитить игроков, поэтому нужны пять замен. Так намного лучше, учитывая количество игр, но руководство английской Премьер-лиги и другие клубы отказались от этой затеи. Надо, чтобы игроки и тренеры могли прийти к соглашению и устроить что-то вроде забастовки. Словами проблему не решить. Может быть, нам нужна забастовка, чтобы привлечь внимание людей».
АПЛ – единственная из топ-5 лиг, где не работает правило пяти замен.
Также неоднократно на график жаловался и главный соперник Гвардиолы в Англии – тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Первое усиление для Хави. Гвардиола подтвердил слухи о покупке Феррана «Барселоной».
Комментарии 0