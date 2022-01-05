Зинченко: «Хотел проявить себя на Евро намного лучше»

Хавбек «Ман Сити» подвел итоги прошедшего года

Александр Зинченко / фото - Getty Images

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко в интервью YouTube каналу Бомбардир подвел итоги выступлений команды в прошлом году, а также высказался о персональных результатах на Евро-2020.

«Ну как я могу быть довольным Евро? Понятно, что в плане результата, чего добилась сборная – да, в плане игры – думаю, тренерский штаб выжал весь максимум. Не знаю, можно много ковыряться, искать. Был психологический удар после Нидерландов – вырвали такую ничью, а в конце пропустили такой гол, который тоже коснулся меня, я проиграл борьбу. Я даже не хочу искать эти моменты, но если брать мою игру – я ожидал большего от себя и хотел проявить себя намного лучше, но, к сожалению, не получилось».

Напомним, Зинченко вспомнил об эмоциях после поражения «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов.