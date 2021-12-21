Гвардиола, присмотрись! Зинченко – в сборной недели АПЛ
Зинченко – лучший игрок «Ман Сити» в сезоне по среднему числу перехватов за матч
Украинец провел четыре матча в основе «горожан»
15:02
Александр Зинченко / фото - Getty Images
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко провел очередной матч за «горожан». Поединок с Ньюкаслом (4:0) стал для украинца четвертым подряд в основе.
Зинченко получил вторую в команде оценку от компании InStat (354) и в очередной раз стал лидером по числу перехватов за матч. По среднему количеству таких действий за этом сезоне Зинченко занимает первое место среди всех футболистов «Ман Сити» с результатом 5,5 перехвата за 90 минут. На втором месте в команде идет Рубен Диас (4,9).
Также Зинченко входит в пятерку лучших игроков «Сити» по выигранным единоборствам (63% побед).
Напомним, Зинченко попал в сборную недели АПЛ.
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