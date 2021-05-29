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Зинченко любит трофеи – у него есть фото с каждым из них. Сегодня коллекция может пополниться

Украинец имеет возможность поднять над головой первый международный кубок
Футбол Украинские легионеры
18:26
Зинченко любит трофеи – у него есть фото с каждым из них. Сегодня коллекция может пополниться
Тема дня
Зинченко со всеми внутренними английскими трофеями / Фото - коллаж

Десять трофеев. Александр Зинченко побеждает вместе с «Манчестер Сити». И побеждает много. У него уже три медали чемпиона Англии, четыре победы в финале Кубка Лиги, одна – в финале Кубка Англии и один Суперкубок (в 2018 году украинец не попал в заявку).

Украинец любит завоевывать трофеи. А потом – делать с ними фото. У него целая коллекция победных фотографий.

Первый трофей Зинченко в составе «Манчестер Сити» – Это Кубок Лиги сезона 2017/18:


В том же сезона команда Пепа Гвардиол взяла и чемпионство. Этот трофей Зинченко праздновал с семьей:

Следующим трофеем стал Кубок Лиги 2018/19. Почему-то этого фото у украинца в Instagram нет. Но, может не благодарить, мы все исправили. Немного фотошопа и вуа-ля:

Чемпионство в 2019 году от «Сити» тоже не ушло. Но за год Зинченко успел соскучиться по трофею победителя АПЛ:

А следующим в коллекции стал Кубок Англии. Подпись к фото максимально лаконичная:

По итогам сезона игрокам «Сити» устроили фотосессию. С Суперкубом-2018 фото все же есть, как и со всеми внутренними трофеями в Англии:

Новый сезон начался с матча за Суперкубок против «Ливерпуля». На этот раз Зинченко не просто попал в заявку, но и в основу. Больше того – он пошел исполнять послематчевый пенальти. Забил и сделал новое фото:

Чемпионство ушло к «Ливерпулю», Кубок Англии – к «Арсеналу». Но Кубок Лиги стал третьим для украинца на «Туманном Альбионе»:

Следующий трофей – еще один Кубок Лиги. Уже четвертый:

А вскоре «горожане» оформили чемпионство:

Зинченко собрал все трофеи в Англии. Некоторые выигрывал даже четыре раза кряду. Но вот – шанс выиграть первый международный трофей. Победа в Лиге чемпионов позволит пополнить коллекцию. И украинец, наверное, надеется, что не лишь ушастым кубком.

Сергей Лукьяненко
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Александр Зинченко Манчестер Сити

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