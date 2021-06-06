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Зинченко: «Меня реанимировали после поражения в финале ЛЧ»

Вингер сборной Украины рассказал, как проходит тренировочный сбор команды
Футбол Сборная Украины
6 июня 08:44
Зинченко: «Меня реанимировали после поражения в финале ЛЧ»
Александр Зинченко / фото - УАФ

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко в интервью YouTube-каналу УАФ подвел итоги первых дней в лагере национальной команды.

«Чувствую себя отлично, у нас все идет по плану. Готовимся к последнему товарняку перед Евро. У меня было всего пару дней передохнуть после финала ЛЧ, но полноценным «отдыхом» это назвать нельзя, так как все это время в основном ушло на дорогу. По себе чувствую, что ничего не растерял в плане физических кондиций.

У нас классный коллектив, ребята меня реанимировали после поражения в ЛЧ. Когда увидим веселого Зинченко? Скоро, он никуда не денется».

Напомним, Зинченко скоро станет папой.

Михаил Рыбак
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Теги

Александр Зинченко сборная Украины (футбол)

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