Одноклубник Зинченко попал в сферу интересов «Реала» и «Барселоны»
Зинченко: «Меня реанимировали после поражения в финале ЛЧ»
Вингер сборной Украины рассказал, как проходит тренировочный сбор команды
6 июня 08:44
Александр Зинченко / фото - УАФ
Вингер «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко в интервью YouTube-каналу УАФ подвел итоги первых дней в лагере национальной команды.
«Чувствую себя отлично, у нас все идет по плану. Готовимся к последнему товарняку перед Евро. У меня было всего пару дней передохнуть после финала ЛЧ, но полноценным «отдыхом» это назвать нельзя, так как все это время в основном ушло на дорогу. По себе чувствую, что ничего не растерял в плане физических кондиций.
У нас классный коллектив, ребята меня реанимировали после поражения в ЛЧ. Когда увидим веселого Зинченко? Скоро, он никуда не денется».
Напомним, Зинченко скоро станет папой.
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