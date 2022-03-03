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Зинченко: «Молчать –это преступление!»

Еще один игрок сборной Украины обратился к российским футболистам
Футбол Украинские легионеры
08:06
Зинченко: «Молчать –это преступление!»
Александр Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» с украинским паспортом Александр Зинченко в очередной раз обратился с заявлением насчет войны в нашей стране:

 

«Продолжаем информационную пропаганду правды. Есть несколько важных месседжей, которые я хочу донести до публики, в частности это касается граждан страны агрессора и «коллег по цеху».

В моей футбольной карьере был период, когда я играл в ФК «УФА». Это были сложные, но полезные 1,5 года. Я всегда буду благодарен этому клубу за всё, что они для меня сделали. Но я хочу акцентировать на том, что футболистом я стал в Украине. Именно на родной земле я получил своё футбольное образование, прошёл обучение в академиях и вырос. Поэтому всем, кто закидывает мне, что русский футбол меня воспитал, я хочу ещё раз сказать: я воспитанник академии прекрасного УКРАИНСКОГО города Донецк!»

 

Также игрок сборной Украины прокомментировал популярное выражение: «спорт вне политики»:

«Едем дальше… ваш козырный аргумент «спорт вне политики». Действительно, спорт не должен быть частью выборной агитации, партийных перегонов, продвижением лозунгов или площадкой для пиара. Но спорт, как и любая сфера жизни, не может стоять в стороне вопросов войны, агрессии и смерти. Со злом должны бороться все, независимо от профессии.

Почему украинские футболисты призывают к футбольным санкциям против страны агрессора? Неужели мы хотим лишить вас возможности заниматься любимым делом? Нет! Мы используем все методы чтобы остановить страну-агрессора в её оккупантских амбициях. Зло должно наказываться на всех площадках, которые доступны обществу. Мы будем стучать в ваши двери санкциями с ещё большей агрессией, нежели вы, когда переступаете с оружием границу нашего государства. Остановить оккупацию - главная и единственная цель всех наших действий.»

 
А в конце попытался достучаться к российским футболистам:

«И последнее. В руках русских футболистов многомиллионная аудитория. Вас любят люди, они вас поддерживают и прислушиваются к вашим словам. Поэтому молчать- это преступление. Я знаю, что в вашей стране наказывают за оппозиционное мышление, но когда оппозиция становится большинством - она начинает быть властью.

Поэтому все люди, которые не желают смерти и ненависти в мире, должны кричать громко и чётко об этом. Нельзя бояться мелких наказаний, когда на кону стоит человеческая жизнь.
Слава Украине!»

 

Ранее XSPORT.ua опубликовал обращение вице-капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко к российским футболистам.

 

Источник: XSPORT
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Теги

Манчестер Сити Александр Зинченко

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