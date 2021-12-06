Зинченко: «Моя позиция в «Ман Сити» зависит от конкретного соперника и матча»

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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал пресс-службе клуба о своей роли в команде.

Вы должны бороться за ваше место, нужно много работать, чтобы получить этот шанс. И когда вы его получите, вы должны использовать его на все 100%. Все борются, много трудятся, и вы должны отдать все, чтобы в конце сказать себе: «Я сделал все, что мог, я отдал все на 100%». Если вы этого заслуживаете, то играете, а если нет, то делаете недостаточно.

Важно иметь много разных игроков. У нас такой широкий состав: все упорно трудятся, ожидая своего шанса показать лучшее. К примеру, Бернарду Силва. Нам так повезло с ним, это отличный игрок. Он всегда много работает. Сейчас он в форме, и мне бы хотелось, чтобы он продолжил это до конца сезона и помог команде.

Досрочный выход в плей-офф ЛЧ – большое достижение для клуба. Мы так гордимся, но впереди нас ждет много проблем. Игра при пустых трибунах – это печальные новости для обеих команд, для всех футбольных фанатов, которые должны были прийти и посмотреть игру, а также для игроков. Мы просто играем для болельщиков, но главным остается здоровье. Желаю всем быть здоровыми».