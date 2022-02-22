«Манчестер Сити» с Зинченко забил «Спортингу» шесть мячей. Один не засчитали
Зинченко: «Моя страна принадлежит украинцам, никто никогда не сможет ее присвоить»
Латераль «Манчестер Сити» высказался об очередной агрессии России
21:20
Александр Зинченко / Фото: Футбол 24
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в своем Instagram высказался о ситуации вокруг Украины.
«Весь цивилизованный мир беспокоится о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвет которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми.
Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине».
Ранее сообщалось о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за очередного акта российской агрессии на территории Украины – признания Л/ДНР.
Комментарии 0