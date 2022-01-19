Зинченко может пополнить состав одного из лидеров Примеры

Испанский клуб активно интересуется украинцем

Александр Зинченко / фото - Manchester City

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может уже зимой сменить клубную прописку, сообщает El Chiringuito.

Андалуссийский «Бетис» активно интересуется защитником и уже направил англичанам запрос о возможном трансфере игрока. «Огурцы», идущие на третьем месте в чемпионате Испании, хотят усилить левый фланг украинцем и готовы взять его в аренду.

25-летний защитник провел в нынешней кампании лишь 12 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

Авторитетный портал включил Зинченко в сборную звезд топ-5 лиг с недостатком игровой практики.