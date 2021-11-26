Зинченко: «В матче с ПСЖ я сыграл не очень хорошо»
Зинченко может зимой отправиться в аренду в «Ньюкасл»
Полузащитник «Манчестер Сити» не попадает в основную обойму команды Гвардиолы
26 ноября 09:21
Александр Зинченко / Фото - TwitterХавбек «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко может перейти в другую команду в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Daily Mail, в услугах игрока заинтересован «Ньюкасл», который после смены владельца намерен усилиться в зимнее трансферное окно. «Сороки» хотят арендовать 24-летнего полузащитника.
В текущем сезоне Александр сыграл в 6 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
Напомним, ранее Зинченко показал, как он приступил к тренировкам с «Манчестер Сити».
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