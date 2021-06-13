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Зинченко: «Мы играем не только за себя, но и за всю страну»

Украина начнет свой путь на Евро уже сегодня
Футбол ЕВРО-2020
10:50
Зинченко: «Мы играем не только за себя, но и за всю страну»
Александр Зинченко / фото - Football24

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко в преддверии матча группового этапа Евро-2020 со сборной Нидерландов рассказал о настрое игроков на матчи сборной, а также о проигранном финале Лиги Чемпионов.

Чем тебе запомнился период, проведенный в аренде в ПСВ?

«Я наслаждался тем периодом. В том сезоне я впервые столкнулся с европейским футболом».

Ты играешь и в обороне, и в атаке. Если бы можно было выбрать для себя позицию на завтрашний матч, какой бы она была?

«Я бы хотел помочь команде и сыграть там, где меня видит главный тренер. Любой футболист, который находится в расположении сборной, должен помочь всем, чем сможет.

Мы играем не только за себя, но и за всю страну. Каждый футболист, который будет даже на замене, должен помочь какими-то словами, поддержкой и энергетикой. Поскольку мы – единое целое».

Ты участвовал в финале Лиги чемпионов. Как справился с разочарованием после поражения?

«Первые несколько дней после финала были самыми сложными в моей футбольной карьере. Но с гордостью могу сказать, что в целом мы провели очень хороший сезон.

Хочу пережить эти эмоции снова. Это лучшее, что может произойти в жизни спортсмена. Такие турниры, как чемпионат Европы, тоже вызывают такие эмоции.

Когда закончу карьеру, буду сидеть у телевизора, смотреть такие турниры и вспоминать, что тоже принимал в них участие».

Свой первый матч на чемпионате Европы 2020 сборная Украина проведет этим вечером в Амстердаме против сборной Нидерландов.

Видеотрансляция матча Нидерланды – Украина. Начало – в 22:00.

Онлайн-трансляция встречи Нидерланды – Украина.

Напомним, матч с Украиной пропустит лидер обороны голландцев.

Источник: УАФ Павел Харченко
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Теги

Нидерланды - Украина Александр Зинченко сборная Украины (футбол)

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