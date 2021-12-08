Зинченко: «Мы не знаем, что пошло не так в матче с «Лепцигом»

«Горожане» уступили немецкой команде

Александр Зинченко / фото - Manchester City FC

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал для пресс-службы UEFA поражение от «Лейпцига» (1:2) в заключительном матче группового этапа ЛЧ:

«Выиграть такую сложную группу – это хорошо. Нам попались несколько сильных команд. Прямо сейчас мы не знаем, что именно пошло не так в матче с «Лейпцигом». Нам нужно сесть и проанализировать игру. То, что мы выиграли группу до матча, никак не связано с нашим выступлением».

Украинец отдал голевую передачу на единственный гол «горожан», а также был признан лучшим игроком в составе английского клуба.

Не смотря на поражение, «Манчестер Сити» все равно вышел в 1/8 турнира с первого места. Вторую строчку занял ПСЖ, а в Лигу Европы отправился «РБ Лейпциг». «Брюгге» Эдуарда Соболя остался без евровесны.