Зинченко стал лучшим игроком «Манчестер Сити» в матче с «Лейпцигом»
Зинченко: «Мы не знаем, что пошло не так в матче с «Лепцигом»
«Горожане» уступили немецкой команде
13:21
Александр Зинченко / фото - Manchester City FC
Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал для пресс-службы UEFA поражение от «Лейпцига» (1:2) в заключительном матче группового этапа ЛЧ:
«Выиграть такую сложную группу – это хорошо. Нам попались несколько сильных команд.
Прямо сейчас мы не знаем, что именно пошло не так в матче с «Лейпцигом». Нам нужно сесть и проанализировать игру. То, что мы выиграли группу до матча, никак не связано с нашим выступлением».
Украинец отдал голевую передачу на единственный гол «горожан», а также был признан лучшим игроком в составе английского клуба.
Не смотря на поражение, «Манчестер Сити» все равно вышел в 1/8 турнира с первого места. Вторую строчку занял ПСЖ, а в Лигу Европы отправился «РБ Лейпциг». «Брюгге» Эдуарда Соболя остался без евровесны.
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