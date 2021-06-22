Зинченко: «Нам нужно что-то менять в своей игре»

Александр Зинченко / фото - FootBoom

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал свое мнение о текущем составе национальной команды:

Я понимаю, что мы сделали недостаточно, чтобы его добыть. Нужно разобраться в себе и в команде в целом. Но почему-то после каждого отбора и турнира мы говорим о следующих.

Я считаю, что на сегодняшний день у нас очень хорошая сборная. На бумаге мы можем получать нужный результат. К сожалению, в этих трех играх мы этого не продемонстрировали. Я не знаю, в чем причина, мы будем еще разговаривать с тренерским штабом.

Даже если мы пройдем в плей-офф, то нам нужно что-то менять в своей игре».