Зинченко: «Нам нужно что-то менять в своей игре»
Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал свое мнение о текущем составе национальной команды:
«На данный момент у нас очень хороший сплав молодости и опыта, поэтому хотелось бы давать результат прямо сейчас.
Я понимаю, что мы сделали недостаточно, чтобы его добыть. Нужно разобраться в себе и в команде в целом. Но почему-то после каждого отбора и турнира мы говорим о следующих.
Я считаю, что на сегодняшний день у нас очень хорошая сборная. На бумаге мы можем получать нужный результат. К сожалению, в этих трех играх мы этого не продемонстрировали. Я не знаю, в чем причина, мы будем еще разговаривать с тренерским штабом.
Даже если мы пройдем в плей-офф, то нам нужно что-то менять в своей игре».
Поражение от Австрии оказалось очень болезненным не только для игроков команды, но и для всей страны. Главный тренер Андрей Шевченко также не остался хладнокровным и дал некоторым игрокам сильных нагоняев.
Но, у команды еще есть шансы продолжить свой путь на чемпионате Европы. Для этого нужны конкретные результаты от команд из других групп.