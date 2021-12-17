Зинченко назвал главных конкурентов «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство

Гонка за титул в самом разгаре

Александр Зинченко / фото - Manchester City

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко высказался о чемпионской гонке в этом сезоне АПЛ:

«Я думаю, «Челси», «Ливерпуль» и МЮ – все способны бороться с нами за титул. Сложнее всего играть против «Челси». Очень организованная команда, с ним сложно».

«Горожане» сейчас идут на первом месте в таблице АПЛ, а «Ливерпуль» и «Челси» отстают на 1 и 4 очка соответственно. «Манчестер Юнайтед» располагается на 6-й строчке, набрав на 14 пунктов меньше, чем «Сити».

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