Шапаренко: «Алаба – топ-игрок, через него все идет»
Зинченко назвал игрока австрийцев, которому нужно уделить особое внимание
Такой футболист может решить исход матча в одиночку
Александр Зинченко / фото - dynamo.kiev
Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о том, чего он ожидает от игроков австрийской сборной:
«Думаю, в атаке и обороне нас есть куда стремиться и в чем прибавлять. Мы забиваем практически все, что созидаем – нужно больше создавать опасности у чужих ворот и добавить надежности в обороне.
Австрия – очень сбалансированная команда. Практически все футболисты играют в Бундеслиге – очень много хороших, топовых, в каждой линии есть свой лидер. Стоит отметить Давида Алабу, который старается вести игру – ему надо уделить особое внимание».
Команда Андрея Шевченко будет выходить сегодня на матч с Австрией только с мыслями о победе. Игра состоится в 19:00 на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте.
Видео трансляция матча Украина – Австрия.
Текстовая трансляция матча Украина – Австрия.
Напомним, Давид Алаба также отметил Зинченко как опасного соперника.
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