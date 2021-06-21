Зинченко назвал игрока австрийцев, которому нужно уделить особое внимание

Такой футболист может решить исход матча в одиночку

Александр Зинченко / фото - dynamo.kiev

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о том, чего он ожидает от игроков австрийской сборной:

«Думаю, в атаке и обороне нас есть куда стремиться и в чем прибавлять. Мы забиваем практически все, что созидаем – нужно больше создавать опасности у чужих ворот и добавить надежности в обороне. Австрия – очень сбалансированная команда. Практически все футболисты играют в Бундеслиге – очень много хороших, топовых, в каждой линии есть свой лидер. Стоит отметить Давида Алабу, который старается вести игру – ему надо уделить особое внимание».

Команда Андрея Шевченко будет выходить сегодня на матч с Австрией только с мыслями о победе. Игра состоится в 19:00 на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте.

Видео трансляция матча Украина – Австрия.

Текстовая трансляция матча Украина – Австрия.

Напомним, Давид Алаба также отметил Зинченко как опасного соперника.