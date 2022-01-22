Зинченко подпишет новый контракт с «Манчестер Сити»
Зинченко не готов к матчу «Манчестер Сити» с «Саутгемптоном»
Украинец еще не выходил на поле в новом году
13:01
Александр Зинченко / фото - Manchester City FC
Сегодня, 22-го января «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном» в рамках АПЛ.
Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что украинский защитник Александр Зинченко не сможет принять участия в этой встрече.
Специалист рассказал, что игрок еще не готов к выходу на поле.
Ранее защитник переболел коронавирусом, из-за чего он еще ни разу не играл в 2022-м году.
В текущей кампании Зинченко провел 12 матчей, в которых отдал два ассиста.
Напомним, украинец подпишет новый контракт с «Манчестер Сити».