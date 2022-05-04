Зинченко повторил достижение Шевченко
Зінченко не потрапив до основого складу «Манчестер Сіті» на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з «Реалом»
Оприлюднені заявки команд на гру
21:27
Олександр Зінченко / Фото - besoccer.comСтали відомі стартові склади команд у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів UEFA, в якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Манчестер Сіті».
Команди на «Сантьяго Бернабеу» розіграють поміж собою останню путівку до фінального матчу цьогорічного розіграшу турніру.
Відзначимо, що українцю Олександру Зінченку не знайшлося місця в основному складі «містян». Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Начо, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос – Вальверде, Бензема, Вінісіус.
Запасні: Лунін, Фуїдіас, Алаба, Вальєхо, Асенсіо, Марсело, Йовіч, Л. Васкес, Себальос, Родріго, Діас, Камавінга.
«Манчестер Сіті»: Едерсон – Вокер, Діаш, Ляпорт, Канселу – де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва – Марез, Габріель Жезус, Фоден.
Запасні: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлінг, Гюндоган, Гріліш, Зінченко, Фернандіньо, Еган-Райлі, Палмер, Макейті, Лавіа.
Нагадаємо, перший матч між клубами закінчився перемогою манкуніанського клубу (4:3).
Поєдинок «Реал» – «Манчестер Сіті» відбудеться в середу, 4 травня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.
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