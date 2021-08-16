Гвардиола снова уступил Санту. Зинченко не помог «Сити» набрать очки с «Тоттенхэмом»
Зинченко: «Не тот результат, которого мы хотели»
Защитник «Манчестер Сити» – о поражении от «Тоттенхэма» на старте сезона в АПЛ
12:00
Александр Зинченко / Фото - bitterandblue.sbnation.comИгрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко в Instagram поделился эмоциями после поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в матче 1-го тура АПЛ.
«Не тот результат, которого мы хотели, но впереди еще много игр… Я был рад снова видеть наших фанатов на выезде! Вперед, «Сити».
Напомним, Зинченко вышел на замену на 79-й минуте поединка вместо Бенжамена Менди.
Также главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды от «Тоттенхэма».
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