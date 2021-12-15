Зинченко в основе – залог хорошей игры. «Манчестер Сити» вколотил 7 безответных мячей «Лидсу»
Зинченко – о 7:0 с «Лидсом»: «Парни сегодня были в ударе»
Украинец принял участие в грандиозном разгроме
15 декабря 09:07
Александр Зинченко / фото - Manchester City
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал на странице в Instagram победу над «Лидсом» (7:0) в матче 17-го тура АПЛ:
«Парни сегодня были в ударе. Невероятная атмосфера на стадионе «Этихад».
Украинец провел весь матч на поле, но не отметился голевыми действиями.
Напомним, Зинченко рассказал, как уронил трофей АПЛ в 2018-м году.
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