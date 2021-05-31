Рамос может стать партнером Зинченко по обороне «Манчестер Сити»
Зинченко – о сезоне «Ман Сити»: «Работали, как звери, но этого оказалось недостаточно»
«Горожане» уступили «Челси» в финале Лиги чемпионов
18:13
Алексадр Зинченко / Фото - Sky Sports
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в своем Instagram дал оценку минувшему сезону для команды. «Горожане» минимально уступили «Челси» в финале Лиги чемпионов (1:0) и на минорной ноте завершили кампанию.
Невозможно описать мои чувства в этот момент. Мы пытались отдать все на футбольном поле. На протяжение всего сезона мы тяжело работали, словно звери, но этого оказалось недостаточно.
Мы вернемся более сильными! Уверен, «Манчестер Сити» еще победит, ведь клуб заслуживает этого.
Напомним, после поражения в решающем поединке Лиги чемпионов Зинченко не смог сдержать слез.
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