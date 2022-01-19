Зинченко может пополнить состав одного из лидеров Примеры
Зинченко подпишет новый контракт с «Манчестер Сити»
Украинец не контактировал с «Бетсом»
15:59
Александр Зинченко / Фото: Getty Images
Латераль «Манчестер Сити» Александр Зинченко не контактировал с «Бетисом».
Сообщается, что украинский игрок подпишет новый контракт с «Манчестер Сити». Нынешнее соглашение Зинченко с «горожанами» действует до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне у Зинченко в 12 матчах 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Бетис» заинтересован в подписании Зинченко.