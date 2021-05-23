«Всегда ощущал признательность болельщиков». Агуэро попрощался с «Манчестер Сити»
Зинченко получил чемпионские бутсы с украинским флагом
Защитник получил специальную экипировку за победу в чемпионате Англии
12:39
Александр Зинченко / фото - gettyimages
Левый защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил специальные чемпионские бутсы с украинским флагом за победу в АПЛ.
На бутсах написано «Это наш город» и нарисован украинский флаг.
В нынешнем сезоне Премьер лиги Зинченко провел за «горожан» 19 матчей.
Напомним, ранее Серхио Агуэро попрощался с «Манчестер Сити».
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