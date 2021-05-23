Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 15
Завтра 0
Футбол (8 событий из 19) показать все
Бундеслига (Германия) 20/21
Календарь Таблица
16:30 Бавария - Аугсбург 5:2 Окончен
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер 3:1 Окончен
16:30 Вердер - Боруссия Мёнхенгладбах 2:4 Окончен
Примерa (Испания) 20/21
Календарь Таблица
19:00 Реал Вальядолид - Атлетико 1:2 Окончен
19:00 Реал - Вильярреал 2:1 Окончен
19:00 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Окончен
19:00 Уэска - Валенсия 0:0 Окончен
19:00 Эйбар - Барселона 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (15 событий из 29) показать все
Премьер-Лига (Англия) 20/21
Календарь Таблица
18:00 Вест Хэм - Саутгемптон -:- Запланирован
18:00 Манчестер Сити - Эвертон -:- Запланирован
18:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас -:- Запланирован
18:00 Лестер - Тоттенхэм -:- Запланирован
18:00 Астон Вилла - Челси -:- Запланирован
18:00 Арсенал - Брайтон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 20/21
Календарь Таблица
22:00 Анже - Лилль -:- Запланирован
22:00 Брест - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Ланс - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 20/21
Календарь Таблица
16:00 Интер - Удинезе -:- Запланирован
21:45 Сассуоло - Лацио -:- Запланирован
21:45 Наполи - Верона -:- Запланирован
21:45 Болонья - Ювентус -:- Запланирован
21:45 Аталанта - Милан -:- Запланирован
21:45 Специя - Рома -:- Запланирован
нет важных матчей

Зинченко получил чемпионские бутсы с украинским флагом

Защитник получил специальную экипировку за победу в чемпионате Англии
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:39
Зинченко получил чемпионские бутсы с украинским флагом
Александр Зинченко / фото - gettyimages

Левый защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил специальные чемпионские бутсы с украинским флагом за победу в АПЛ.

На бутсах написано «Это наш город» и нарисован украинский флаг.

В нынешнем сезоне Премьер лиги Зинченко провел за «горожан» 19 матчей.

Напомним, ранее Серхио Агуэро попрощался с «Манчестер Сити»

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Зинченко Манчестер Сити

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Всегда ощущал признательность болельщиков». Агуэро попрощался с «Манчестер Сити»
«Всегда ощущал признательность болельщиков». Агуэро попрощался с «Манчестер Сити»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:50
«Манчестер Сити» может купить Кейна за 100 млн фунтов
«Манчестер Сити» может купить Кейна за 100 млн фунтов
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:58
36-летний Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити»
36-летний Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 мая 10:58
Стерлинг может подписать новый контракт с «Манчестер Сити»
Стерлинг может подписать новый контракт с «Манчестер Сити»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 мая 10:58
Центрбек «Ман Сити» – первый защитник за последний 30 лет, получивший награду лучшему игроку года в Англии
Центрбек «Ман Сити» – первый защитник за последний 30 лет, получивший награду лучшему игроку года в Англии
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 мая 14:59
Авторитетное издание назвало лучшего тренера планеты прямо сейчас
Авторитетное издание назвало лучшего тренера планеты прямо сейчас
Футбол В мире
20 мая 11:58

Новости: Футбол

Экс-хавбек сборной Украины: «В спаррингах результат отойдет на второй план»
Экс-хавбек сборной Украины: «В спаррингах результат отойдет на второй план»
Сборная Украины
14:54
Экс-игрок сборной Украины: «Бахрейн попытается испортить настроение хозяевам»
Экс-игрок сборной Украины: «Бахрейн попытается испортить настроение хозяевам»
Сборная Украины
14:36
Сон Хын Мин признан лучшим игроком «Тоттенхэма» в сезоне-2020/21
Сон Хын Мин признан лучшим игроком «Тоттенхэма» в сезоне-2020/21
Премьер-Лига (Англия)
14:34
Федецкий: «Шевченко даст сыграть с Бахрейном людям из расширенного списка»
Федецкий: «Шевченко даст сыграть с Бахрейном людям из расширенного списка»
Сборная Украины
14:12
«Аталанта» хочет перехватить Бога у «Шахтера»
«Аталанта» хочет перехватить Бога у «Шахтера»
Серия А (Италия)
14:03
Матч с Бахрейном сборная Украины вновь проведет в уникальной форме
Матч с Бахрейном сборная Украины вновь проведет в уникальной форме
Сборная Украины
13:51
Сидорчук вспомнил, как Украина играла с топовыми сборными
Сидорчук вспомнил, как Украина играла с топовыми сборными
Сборная Украины
13:23
На Соля претендуют два испанских клуба
На Соля претендуют два испанских клуба
Украинская Премьер-лига
13:01
Коке – о чемпионстве «Атлетико»: «Мы всегда верили в себя, даже когда нас списывали со счетов»
Коке – о чемпионстве «Атлетико»: «Мы всегда верили в себя, даже когда нас списывали со счетов»
Примерa (Испания)
12:57
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
7
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Все новости

Анонсы

Эредивизи. «Фейеноорд» – «Утрехт». Видео трансляция
WEB
Эредивизи. «Фейеноорд» – «Утрехт». Видео трансляция
13:15
Суперлига. Плей-офф. «Днепр» – «Будивельник». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. Плей-офф. «Днепр» – «Будивельник». Видео трансляция
14:25
Серия А. «Интер» – «Удинезе». Видео трансляция
WEB
Серия А. «Интер» – «Удинезе». Видео трансляция
16:00
ЧМ-2021. Швеция – Беларусь. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швеция – Беларусь. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Казахстан – Финляндия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Казахстан – Финляндия. Видео трансляция
16:15
АПЛ. «Астон Вилла» – «Челси». Видео трансляция
WEB
АПЛ. «Астон Вилла» – «Челси». Видео трансляция
18:00
ЧМ-2021. Канада – США. Онлайн трансляция
WEB
ЧМ-2021. Канада – США. Онлайн трансляция
20:15
ЧМ-2021. Дания – Швейцария. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Дания – Швейцария. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Канада – США. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Канада – США. Видео трансляция
20:15
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
WEB
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
21:00
Серия А. «Аталанта» – «Милан». Видео трансляция
WEB
Серия А. «Аталанта» – «Милан». Видео трансляция
21:45
Серия А. «Болонья» – «Ювентус». Видео трансляция
WEB
Серия А. «Болонья» – «Ювентус». Видео трансляция
21:45
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
26 мая 18:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55