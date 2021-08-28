«Манчестер Сити» с Зинченко разнес «Арсенал»
Зинченко получил вторую среди самых низких оценок «Сити» в матче с «Арсеналом»
Хуже только звезда сборной Англии
17:23
Александр Зинченко / Фото - Манчестер Сити
«Манчестер Сити» в третьем туре английской Премьер-лиги разгромил «Арсенал» (5:0). Защитник «горожан» Александр Зинченко вышел на поле после перерыва.
Известный статистический портал SofaScore оценил действия украинца 6.7 баллами. Хуже в составе команды, по версии ресурса, сыграл лишь Рахим Стерлинг (6.4).
Лучшим стал Ферран Торрес (8.9) – он оформил дубль. Также в тройке Рияд Марез (8.4) и Илкай Гюндоган (8.3).
Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета лишь один раз из шести встреч не проиграл Хосепу Гвардиоле.
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