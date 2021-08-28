Зинченко получил вторую среди самых низких оценок «Сити» в матче с «Арсеналом»

Хуже только звезда сборной Англии

Александр Зинченко / Фото - Манчестер Сити

«Манчестер Сити» в третьем туре английской Премьер-лиги разгромил «Арсенал» (5:0). Защитник «горожан» Александр Зинченко вышел на поле после перерыва.

Известный статистический портал SofaScore оценил действия украинца 6.7 баллами. Хуже в составе команды, по версии ресурса, сыграл лишь Рахим Стерлинг (6.4).

Лучшим стал Ферран Торрес (8.9) – он оформил дубль. Также в тройке Рияд Марез (8.4) и Илкай Гюндоган (8.3).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета лишь один раз из шести встреч не проиграл Хосепу Гвардиоле.