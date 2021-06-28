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Зинченко: «Понимаем, что Швеция – очень сильная команда»

Матч состоится 29 июня
Футбол Сборная Украины
11:31
Зинченко: «Понимаем, что Швеция – очень сильная команда»
Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

«Со сборной Швеции нам нужно сыграть компактно единым блоком, держать дистанцию между друг другом. Исходя из этого у нас все должно получиться.

На этом Евро они показывают, что играют целостно и компактно. В каждой линии есть хорошие игроки. Безусловно, это 10-й номер, Форсберг – лучший бомбардир сборной на турнире, есть очень опытная линия обороны. Если я не ошибаюсь, у них самая возрастная команда на чемпионате Европы, это говорит о многом, о том, что они имеют сыгранность между собой, чувствуют друг друга на поле. Также есть нападающий Исак, который демонстрирует хороший футбол в Испании, он сейчас на слуху. Я думаю, все прекрасно понимают, что благодаря таким турнирам ты можешь показать себя, проявить свои лучшие качества, чтобы строить свое будущее.

Понимаем, что Швеция - очень сильная команда, которая вышла с первого места с непростой группы. Нам предстоит очень серьезный матч за выход в следующий раунд».

Матч состоится 29 июня в 22:00.

Онлайн трансляция Швеция – Украина.

Видео трансляция Швеция – Украина.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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