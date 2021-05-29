Зинченко попал в мультик «Ман Сити» о финале ЛЧ

Украинец блистал в полуфинале с ПСЖ

Зинченко и Неймар / фото - UEFA

Пресс-служба «Манчестер Сити» в клубном Instagram опубликовала забавный видеоролик.

«Горожане» подготовили мультфильм к финалу Лиги чемпионов, который рассказывает о непростом пути команды к финалу турнира.

Стоит отметить, что украинский вингер команды Александр Зинченко также засветился в ролике. Создатели мультика напомнили ответный матч полуфинала с ПСЖ, а именно тот момент, когда своевременный подкат Зинченко не позволил Неймару пробить по воротам.

Напомним, важный игрок центра поля «Ман Сити» рискует пропустить финал ЛЧ.

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Заявки «Челси» и «Манчестер Сити».

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