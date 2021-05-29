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22:00 Манчестер Сити - Челси -:- Запланирован
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Зинченко попал в мультик «Ман Сити» о финале ЛЧ

Украинец блистал в полуфинале с ПСЖ
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:27
Зинченко попал в мультик «Ман Сити» о финале ЛЧ
Зинченко и Неймар / фото - UEFA

Пресс-служба «Манчестер Сити» в клубном Instagram опубликовала забавный видеоролик.

«Горожане» подготовили мультфильм к финалу Лиги чемпионов, который рассказывает о непростом пути команды к финалу турнира.

Стоит отметить, что украинский вингер команды Александр Зинченко также засветился в ролике. Создатели мультика напомнили ответный матч полуфинала с ПСЖ, а именно тот момент, когда своевременный подкат Зинченко не позволил Неймару пробить по воротам.

Напомним, важный игрок центра поля «Ман Сити» рискует пропустить финал ЛЧ.

Смотреть прямую видео трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси» вы сможете на сайте XSPORT. Также на нашем сайте будет доступна текстовая трансляция матча.

Заявки «Челси» и «Манчестер Сити».

Тренировка «Ман Сити» в Португалии.

 

Михаил Рыбак
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Теги

Манчестер Сити Челси Александр Зинченко Неймар

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