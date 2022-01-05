Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Зинченко: «После финала ЛЧ были самые сложные дни»

«Манчестер Сити» неожиданно уступил «Челси»
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:58
Зинченко: «После финала ЛЧ были самые сложные дни»
Александр и Влада Зинченко

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вспомнил в эфире программы «Бомбардир» последствия поражения в финальном матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

Это был невероятный психологический удар в целом – по мне, по нам, по нашей семье. Это действительно было очень сложно. Для нас с Владой после финала были, наверно, самые сложные дни – все пережить и переосмыслить.

Мы оба максималисты по жизни, хотим достигать целей, что-то планируем. И когда в один момент все рушится – планы, идеи пропадают, а главное – желание. Откуда брать эту энергию, энтузиазм? Очень сложно.

К сожалению, случилось так, как случилось. Для нас это сумасшедший опыт, мы уже знаем, как реагировать на такие ситуации. Одним из первых мне написал Анатолий Тимощук: «Сань, я свою первую ЛЧ с третьего раза выиграл». Когда человек чего-то сильно хочет, он его добьется. Нужно правильно реагировать на такие ситуации, брать лучшее и становиться еще злее и голоднее.

Меня сборная реанимировала. То, как сыграл, на Евро – это отдельная история, но это никак не связано с финалом ЛЧ. Не люблю искать отмазки. Сыграл плохо, не проявил свои лучшие качества – это моя вина, значит я что-то делал неправильно. Команда и коллектив сборной сразу поддержали меня по приезду, и стало намного легче. Если бы был сразу отпуск, то можно лишь загадывать, что было бы.

Ранее Зинченко поделился мнением о главном тренере сборной Украины Александре Петракове.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Зинченко Манчестер Сити Челси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Лукаку извинился перед фанатами «Челси»: «Сделаю все, чтобы вернуть ваше доверие»
Лукаку извинился перед фанатами «Челси»: «Сделаю все, чтобы вернуть ваше доверие»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:53
Миколенко: «С Зинченко можем жить неподалеку»
Миколенко: «С Зинченко можем жить неподалеку»
Футбол Украинские легионеры
07:46
Источник: «Реал» окончательно отказался от трансфера Рюдигера
Источник: «Реал» окончательно отказался от трансфера Рюдигера
Футбол Примерa (Испания)
04 января 17:25
«Челси» оштрафует Лукаку на 600 тысяч евро
«Челси» оштрафует Лукаку на 600 тысяч евро
Футбол Премьер-Лига (Англия)
04 января 12:51
Тухель включит Лукаку в заявку на матч против «Тоттенхэма»
Тухель включит Лукаку в заявку на матч против «Тоттенхэма»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
04 января 12:50
Лукаку решили оставить в «Челси»
Лукаку решили оставить в «Челси»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
04 января 08:35

Новости: Футбол

Палкин рассказал, как можно повлиять на выступления украинских клубов в еврокубках
Палкин рассказал, как можно повлиять на выступления украинских клубов в еврокубках
Украинская Премьер-лига
16:43
Из-за коронавируса в «Ливерпуле» не состоится матч Кубка лиги против «Арсенала»
Из-за коронавируса в «Ливерпуле» не состоится матч Кубка лиги против «Арсенала»
В Европе
16:19
Зинченко: «После финала ЛЧ были самые сложные дни»
Зинченко: «После финала ЛЧ были самые сложные дни»
Лига чемпионов UEFA
15:58
Маркевич: «Яремчуку не хватает классного удара Довбыка»
Маркевич: «Яремчуку не хватает классного удара Довбыка»
Сборная Украины
15:42
Миколенко: «Надеюсь, Ярмоленко хорошо знает английский и будет помогать»
Миколенко: «Надеюсь, Ярмоленко хорошо знает английский и будет помогать»
Премьер-Лига (Англия)
15:23
Миколенко рассказал английским комментаторам, как его стоит называть
Миколенко рассказал английским комментаторам, как его стоит называть
Украинские легионеры
14:45
Миколенко – об экс-партнере в «Динамо»: «Если человек мне приятен, то я буду с ним общаться»
Миколенко – об экс-партнере в «Динамо»: «Если человек мне приятен, то я буду с ним общаться»
Украинская Премьер-лига
14:26
Капелло: «Надо урезать зарплату непривитым футболистам»
Капелло: «Надо урезать зарплату непривитым футболистам»
В Европе
14:02
Шевченко ожидает результат теста на ковид и может вернуться к работе с «Дженоа» уже завтра
Шевченко ожидает результат теста на ковид и может вернуться к работе с «Дженоа» уже завтра
Серия А (Италия)
13:45
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
1
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Все новости