Зинченко: «После финала ЛЧ были самые сложные дни»

Александр и Влада Зинченко

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вспомнил в эфире программы «Бомбардир» последствия поражения в финальном матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

Мы оба максималисты по жизни, хотим достигать целей, что-то планируем. И когда в один момент все рушится – планы, идеи пропадают, а главное – желание. Откуда брать эту энергию, энтузиазм? Очень сложно.

К сожалению, случилось так, как случилось. Для нас это сумасшедший опыт, мы уже знаем, как реагировать на такие ситуации. Одним из первых мне написал Анатолий Тимощук: «Сань, я свою первую ЛЧ с третьего раза выиграл». Когда человек чего-то сильно хочет, он его добьется. Нужно правильно реагировать на такие ситуации, брать лучшее и становиться еще злее и голоднее.

Меня сборная реанимировала. То, как сыграл, на Евро – это отдельная история, но это никак не связано с финалом ЛЧ. Не люблю искать отмазки. Сыграл плохо, не проявил свои лучшие качества – это моя вина, значит я что-то делал неправильно. Команда и коллектив сборной сразу поддержали меня по приезду, и стало намного легче. Если бы был сразу отпуск, то можно лишь загадывать, что было бы.