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Зінченко потрапив до сфери інтересів європейських клубів

Легіонер «Манчестер Сіті» влітку може покинути «містян»
Футбол Украинские легионеры
11:51
Зінченко потрапив до сфери інтересів європейських клубів
Олександр Зінченко / Фото - odu.bz
Український захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в одному з європейських клубів. Про це повідомляє свідчить журналіст ESPN Роб Довсон.

Зазначається, що окрім бразильсьского ветерана Фернандіньо, влітку команду також може покинути саме українець. Джерело не називає, які клуби зацікавлені в послугах Зінченка, але повідомляє, що керівництво клубу вже розглядає можливі варіанти на заміну бразильцю та українцю.

Раніше повідомлялося, що послугами Зінченка зацікавлений лондонський «Арсенал». Взимку Олександром цікавився «Наполі».

В поточному сезоні в активі 25-річного гравця 3 результативні передачі в 13 матчах за «містян» в АПЛ.

А тим часом зірковий норвежець Ерлінг Холанд пройшов медогляд у «Манчестер Сіті».

Владимир Кириченко
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Теги

Александр Зинченко Манчестер Сити Фернандиньо

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