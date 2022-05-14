Ассист, но не лучшая оценка. Зинченко получил свой балл за матч с «Ньюкаслом»
Зінченко потрапив до сфери інтересів європейських клубів
Легіонер «Манчестер Сіті» влітку може покинути «містян»
11:51
Олександр Зінченко / Фото - odu.bzУкраїнський захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в одному з європейських клубів. Про це повідомляє свідчить журналіст ESPN Роб Довсон.
Зазначається, що окрім бразильсьского ветерана Фернандіньо, влітку команду також може покинути саме українець. Джерело не називає, які клуби зацікавлені в послугах Зінченка, але повідомляє, що керівництво клубу вже розглядає можливі варіанти на заміну бразильцю та українцю.
Раніше повідомлялося, що послугами Зінченка зацікавлений лондонський «Арсенал». Взимку Олександром цікавився «Наполі».
В поточному сезоні в активі 25-річного гравця 3 результативні передачі в 13 матчах за «містян» в АПЛ.
А тим часом зірковий норвежець Ерлінг Холанд пройшов медогляд у «Манчестер Сіті».
Комментарии 0