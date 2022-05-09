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Зінченко потрапив у символічну збірну 36-го туру АПЛ за версією WhoScored

Українець допоміг своїй команді переграти «Ньюкасл»
Футбол Украинские легионеры
18:48
Зінченко потрапив у символічну збірну 36-го туру АПЛ за версією WhoScored
Олександр Зінченко / Фото - geordiebootboys
Авторитетний портал WhoScored оприлюднив символічну збірну за підсумками 36-го туру англійської Премьєр-ліги.

До неї потрапив український захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко, який в матчі з «Ньюкаслом» (5:0) зробив результативну передачу та отримав 7,44 бала.

На місце лівого захисника в цій команді також претендував найкращий гравець матчу «Лестер» – «Евертон» (1:2) Віталій Миколенко. Автор гола отримав 7,41 бала.

Напередодні Миколенко поділився враженнями від перемоги над «Лестером».
Владимир Кириченко
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