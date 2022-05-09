Ассист, но не лучшая оценка. Зинченко получил свой балл за матч с «Ньюкаслом»
Зінченко потрапив у символічну збірну 36-го туру АПЛ за версією WhoScored
Українець допоміг своїй команді переграти «Ньюкасл»
18:48
Олександр Зінченко / Фото - geordiebootboysАвторитетний портал WhoScored оприлюднив символічну збірну за підсумками 36-го туру англійської Премьєр-ліги.
До неї потрапив український захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко, який в матчі з «Ньюкаслом» (5:0) зробив результативну передачу та отримав 7,44 бала.
На місце лівого захисника в цій команді також претендував найкращий гравець матчу «Лестер» – «Евертон» (1:2) Віталій Миколенко. Автор гола отримав 7,41 бала.
Напередодні Миколенко поділився враженнями від перемоги над «Лестером».
Комментарии 0