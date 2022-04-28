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Зинченко повторил достижение Шевченко

Защитник «Ман Сити» снова сыграл в полуфинале ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:10
Зинченко повторил достижение Шевченко
Александр Зинченко / Фото: Twitter Ман Сити

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко повторил достижения Андрея Шевченко в Лиге чемпионов.

Зинченко во второй год подряд сыграл в полуфинале ЛЧ: в этом году против «Реала» (4:3), а в прошлом – в двух матчах с ПСЖ.

Ранее среди украинских футболистов такое удавалось лишь Шевченко. Более того, Шевченко принимал участие в сразу четырех подряд полуфиналах Лиги чемпионов: с 2005-го по 2008-й годы.

Напомним, соперником «Манчестер Сити» в финале ЛЧ в случае прохода с большой долей вероятности станет «Ливерпуль».

Петр Приходько
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Теги

Манчестер Сити Александр Зинченко Реал Мадрид (футбол)

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