Шевченко пробует достучаться к мировым лидерам с помощью шокирующего видео из Мариуполя
Зинченко повторил достижение Шевченко
Защитник «Ман Сити» снова сыграл в полуфинале ЛЧ
12:10
Александр Зинченко / Фото: Twitter Ман Сити
Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко повторил достижения Андрея Шевченко в Лиге чемпионов.
Зинченко во второй год подряд сыграл в полуфинале ЛЧ: в этом году против «Реала» (4:3), а в прошлом – в двух матчах с ПСЖ.
Ранее среди украинских футболистов такое удавалось лишь Шевченко. Более того, Шевченко принимал участие в сразу четырех подряд полуфиналах Лиги чемпионов: с 2005-го по 2008-й годы.
Напомним, соперником «Манчестер Сити» в финале ЛЧ в случае прохода с большой долей вероятности станет «Ливерпуль».
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