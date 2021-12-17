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Зинченко: «При всем уважении к другим сборным, Украина должна была финишировать второй»
Хавбек «сине-желтых» подвел итоги отбора на ЧМ-2022
15:10
Александр Зинченко / Фото: Getty Images
Хавбек сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги отбора на ЧМ-2022 для «сине-желтых», в котором команда заняла второе место и отправилась в стыковые матчи, где сыграет с Шотландией.
«Я бы не сказал, что мы играли на таком высоком уровне против Боснии и Герцеговины, но самое главное – результат. Нам нужно было достигнуть его любой ценой – это нам и удалось.
У нас хорошая команда. Если сравнивать с другими сборными, мы должны были финишировать вторыми в группе»
Напомним, Украина получила в соперники Шотландию и в группе Лиги наций-2022/23, а также Ирландию и Армению.
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