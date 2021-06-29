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Зинченко признался, за что стыдно всей сборной

Сегодня команде нужно бороться до последнего
Футбол Евро-2020
10:20
Зинченко признался, за что стыдно всей сборной
Александр Зинченко / фото - FootBoom

Сегодня состоится исторический для сборной Украины матч со сборной Швеции. Впервые в истории Украина будет играть в плей-офф чемпионата Европы.

Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал официальному сайтy UEFA об ожиданиях от матча, и раскрыл, за что стыдно всей национальной команде:

«Было ли чувство, что команда подвела болельщиков? Конечно. Безусловно. Внутри было полное опустошение. Команда старалась отдать все силы. Возможно, многим со стороны так не казалось, но на самом деле ребята выжали из себя максимум. Конечно, это была далеко не самая удачная игра от нас, но хорошо, что в итоге все сложилось так, что у нас теперь есть шанс реабилитироваться.

Во всем нужно искать позитив. И впервые в истории выйти в плей-офф такого большого турнира - это большой позитив для всей страны. Но с другой стороны, за свою игру - особенно последнюю - нам всем очень стыдно. Повторюсь, очень рад, что у нас действительно появился шанс реабилитироваться перед болельщиками и всей страной.

Потому что я уверен: наша команда может достичь большего и показать себя намного лучше».

Сегодня у команды Андрея Шевченко наступает момент истины: они могут превратиться в настоящих героев, если смогут одолеть Швейцарию и выйти в 1/4 финала Евро-2020. Для этого нужно одолеть крепкую шведскую команду, которая и помогла нашей сборной оказаться в плей-офф.

Кто знает, может мы сегодня увидим Зинченко на более привычной для него позиции левого защитника, ведь Виталий Миколенко пока проводит не самый свой сильный турнир, а Зинченко не лучшим образом чувствует себя в центре поля. Тем более, журналист Игорь Цыганык обещал болельщикам сюрприз от Андрея Шевченко.

Матч состоится уже сегодня в 22:00 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Онлайн трансляция матча Швеция – Украина. Также, вы сможете посмотреть прямую трансляцию поединка здесь, на сайте XSPORT.

Павел Харченко
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Теги

Швеция – Украина сборная Украины (футбол) Александр Зинченко Андрей Шевченко

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