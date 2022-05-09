Зінченко провів тренування з 10-річним біженцем з України

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Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко провів тренування з біженцем з України:



Сьогодні ж він мріє лише про одне – про мир у нашій країні. Про спокій. Про нормальне життя у себе вдома. Мені дуже боляче від того, що через війну, розв’язану росією, таких дітей, як Андрій, сьогодні в Україні дуже багато. Позбавлених дитинства, а ще гірше – життя.

Я вірю, що скоро настане день нашої, української, перемоги. І всі дітки зможуть знову проживати своє безтурботне дитинство, сповнене дитячих мрій та позитивних емоцій, які сьогодні на кілька хвилин зміг відчути Андрій на тренуванні «Манчестер Сіті».