Зінченко потрапив у символічну збірну 36-го туру АПЛ за версією WhoScored
Зінченко провів тренування з 10-річним біженцем з України
Олександр та Андрій поганяли м’яча на базі «Манчестер Сіті»
19:39
Фото: Instagram
Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко провів тренування з біженцем з України:
Це Андрій. Йому 10 років. Сьогодні він знаходиться вже у безпеці. Як і більшість українців, він був змушений разом з родиною залишити свою домівку через війну. Ще 75 днів тому цей хлопчик мріяв стати футболістом і безтурботно тренувався зі своєю командою.
Сьогодні ж він мріє лише про одне – про мир у нашій країні. Про спокій. Про нормальне життя у себе вдома. Мені дуже боляче від того, що через війну, розв’язану росією, таких дітей, як Андрій, сьогодні в Україні дуже багато. Позбавлених дитинства, а ще гірше – життя.
Я вірю, що скоро настане день нашої, української, перемоги. І всі дітки зможуть знову проживати своє безтурботне дитинство, сповнене дитячих мрій та позитивних емоцій, які сьогодні на кілька хвилин зміг відчути Андрій на тренуванні «Манчестер Сіті».
Нагадаємо, що Зінченко увійшов до символічної збірної 36-о туру АПЛ.
Комментарии 0