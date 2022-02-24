Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Миколенко против Зинченко. Онлайн трансляция
Зинченко – Путину: «Надеюсь, что ты сдохнешь самой мучительной смертью, мразь»
Игрок сборной Украины высказался о вторжении
11:25
Фото: УАФ
Игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко высказался о вторжении РФ в Украину и пожелал смерти президенту России Владимиру Путину.
«Я надеюсь, что ты сдохнешь самой мучительной смертью, мразь!»
Спустя время Instagram удалил пост Зинченко.
Напомним, утром 4 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли взрывы.
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