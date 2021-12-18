Зинченко назвал главных конкурентов «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство
Зинченко рассказал о своих отношениях с главным конкурентом по позиции
Слева в защите серьезная конкуренция
16:25
Александр Зинченко / фото - The Times
Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал об отношениях с конкурентом за место на левом фланге обороны Жоау Канселу:
«Мы в хороших отношениях. В таких клубах всегда будет высокая конкуренция, и не важно, кто пришел. Ты всегда пытаешься чем-то помочь человеку, чтобы как можно быстрее адаптироваться.
Ты понимаешь, что в этой ситуации ты можешь оказаться в любой день. У нас коллектив замечательный. Все друг друга поддерживают, и у нас присутствует здоровая конкуренция».
Португалец является игроком правого фланга обороны, но поработав под руководством Гвардиолы смог переквалифицироваться на левого защитника.
Напомним, «Манчестер Сити» вступил в гонку за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги и Евро-2020.
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