Зинченко: «В сборной Украины много пересечений с тем, что я делал в «Манчестер Сити»
Зинченко: «Роналду для меня всегда будет служить примером»
Хавбек сборной Украины рассказал, какое качество португальца следует вырабатывать в себе
22:07
Зинченко и Роналду / Фото - Getty Images
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о том, почему стоит брать пример с португальского форварда Криштиану Роналду.
Да, я принимаю участие практически во всех, так сказать, сварах, но я очень азартный человек, никогда не люблю проигрывать, хочу быть первым во всем. Если что-то не получается, всегда спрошу совета у более опытных игроков и потом непременно прибавляю в этом.
Для меня всегда будет служить примером Криштиану Роналду. Однажды он сыграл в теннис с Рио Фердинандом, и тот просто поиздевался над португальцем. После этого Криштиану нанял персонального тренера и спустя какое-то время уничтожил англичанина. Вот это и есть менталитет победителя, который нужно вырабатывать в себе.
Зинченко также признался, что нашел много общего между подходами тренерских штабов сборной и «Манчестер Сити».
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