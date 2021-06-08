Зинченко: «Роналду для меня всегда будет служить примером»

Зинченко и Роналду / Фото - Getty Images

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о том, почему стоит брать пример с португальского форварда Криштиану Роналду.

Для меня всегда будет служить примером Криштиану Роналду. Однажды он сыграл в теннис с Рио Фердинандом, и тот просто поиздевался над португальцем. После этого Криштиану нанял персонального тренера и спустя какое-то время уничтожил англичанина. Вот это и есть менталитет победителя, который нужно вырабатывать в себе.