Тренер Чехии: «Игра с Украиной – товарищеская, но мы подходим к нему очень собранно и серьезно»
Зинченко: «С Чехией у нас есть свои цели и задачи»
Игра состоится 8 сентября
21:32
Фото: УАФ
Защитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями УАФ от матча с Чехией в контрольной встрече.
«Игроки, которые выступают в АПЛ в представлении не нуждаются. Андрею Ярмоленко о чехах из АПЛ рассказывать нечего. Мы относимся к ним с большим уважением. Они классно выступили на Евро-2020. Нас ожидает непростая и зрелищная игра.
Со стороны тяжело было смотреть за матчем против Франции. Честно признаться, я не представлю ощущения любого главного тренера. Если я стану главным тренером, то через день или неделю останусь без волос.
С Чехией у нас есть свои цели и задачи. Нужно выходить, делать результат, играть и с позитивом готовиться к следующим играм отбора на ЧМ-2022.
У нас спортсменов такая жизнь, что спустя месяц после рождения дочери – я не успел три ночи с ней пробыть. Я счастлив, моя жизнь поменялась по щелчку пальцев. Я сверх мотивирован».
Игра состоится 8 сентября в 21:45.
Комментарии 0