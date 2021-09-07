Зинченко: «С Чехией у нас есть свои цели и задачи»

Фото: УАФ

Защитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями УАФ от матча с Чехией в контрольной встрече.

Со стороны тяжело было смотреть за матчем против Франции. Честно признаться, я не представлю ощущения любого главного тренера. Если я стану главным тренером, то через день или неделю останусь без волос.

С Чехией у нас есть свои цели и задачи. Нужно выходить, делать результат, играть и с позитивом готовиться к следующим играм отбора на ЧМ-2022.

У нас спортсменов такая жизнь, что спустя месяц после рождения дочери – я не успел три ночи с ней пробыть. Я счастлив, моя жизнь поменялась по щелчку пальцев. Я сверх мотивирован».