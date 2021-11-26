Зинченко: «С Шотландией простого матча не ждите»

Игрок сборной Украины – о предстоящем поединке квалификации чемпионата мира-2022

Александр Зинченко / фото - Getty Images

26 ноября в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации на чемпионат мира-2022 по футболу, по итогам которой сборной Украины предстоит сыграть против национальной команды Шотландии.



Вингер сборной Украины Александр Зинченко высказался о предстоящем матче и предостерег партнеров по команде, что расслабляться с Шотландией не стоит.

«Грех жаловаться на что-то. Очень хороший жребий. Но с Шотландией простого матча не ждите. Это будет как финал. Большинство игроков представляет Премьер-лигу. Все игроки очень хорошо готовы физически и они играют «на полную» на протяжении всего сезона, это будет тяжелый выезд для нас. Главное в этой ситуации – чтобы к марту все игроки сборной подошли к своим оптимальным кондициям, подошли без травм и с боевым настроем. У нас будет достаточно времени, чтобы подготовится и изучить противника. Если мне не изменяет память, мы будем играть на «фартовом» для Украины стадионе «Хэмпден Парк», где мы обыграли Швецию на Евро-2020».

Напомним, Александр Петраков признался, что молил Бога, чтобы Украине не попалась Португалия или Италия.