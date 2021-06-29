Евро 2020. Украина остается в большинстве, но теряет Беседина. Онлайн трансляция
Зинченко – самый молодой автор гола сборной Украины на чемпионатах Европы
Команда Шевченко забила Швеции
Александр Зинченко / Фото: Twitter UEFA
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал самым молодым автором гола национальной команды на чемпионатах Европы. Об этом сообщает Opta.
Зинченко забил Швеции в возрасте 24 года и 196 дней.
Напомним, что шведы сравняли счет в конце первого тайма.
Видео трансляция матча Швеция – Украина.
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