Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Зинченко – самый молодой автор гола сборной Украины на чемпионатах Европы

Команда Шевченко забила Швеции
Футбол Евро-2020
29 июня 23:18
Зинченко – самый молодой автор гола сборной Украины на чемпионатах Европы
Александр Зинченко / Фото: Twitter UEFA

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал самым молодым автором гола национальной команды на чемпионатах Европы. Об этом сообщает Opta.

Зинченко забил Швеции в возрасте 24 года и 196 дней.

Напомним, что шведы сравняли счет в конце первого тайма.

Видео трансляция матча Швеция – Украина.

Онлайн трансляция матча Швеция – Украина.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Швеция – Украина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Евро 2020. Украина остается в большинстве, но теряет Беседина. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Украина остается в большинстве, но теряет Беседина. Онлайн трансляция
Футбол Евро-2020
00:24
Шедевральный пас Ярмоленко на Зинченко. Как Украина забила Швеции
Шедевральный пас Ярмоленко на Зинченко. Как Украина забила Швеции
Футбол Евро-2020
29 июня 22:58
Со сборной Украины работают реабилитологи «Манчестер Сити»
Со сборной Украины работают реабилитологи «Манчестер Сити»
Футбол Евро-2020
29 июня 21:53
Миколенко и Малиновский остались в запасе на матч со Швецией
Миколенко и Малиновский остались в запасе на матч со Швецией
Футбол Евро-2020
29 июня 20:55
Стало известно, сколько украинских болельщиков будет присутствовать на матче со Швецией
Стало известно, сколько украинских болельщиков будет присутствовать на матче со Швецией
Футбол Евро-2020
29 июня 19:55
Сабо: «Швеция – крепкий орешек, будет тяжело»
Сабо: «Швеция – крепкий орешек, будет тяжело»
Футбол Евро-2020
29 июня 18:57

Новости: Футбол

Евро 2020. Украина остается в большинстве, но теряет Беседина. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Украина остается в большинстве, но теряет Беседина. Онлайн трансляция
Евро-2020
00:24
Сборная Германии не дошла до четвертьфинала на чемпионатах Европы впервые с 2004-го года
Сборная Германии не дошла до четвертьфинала на чемпионатах Европы впервые с 2004-го года
Евро-2020
29 июня 23:30
Зинченко – самый молодой автор гола сборной Украины на чемпионатах Европы
Зинченко – самый молодой автор гола сборной Украины на чемпионатах Европы
Евро-2020
29 июня 23:18
Лёв: «В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты»
Лёв: «В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты»
Евро-2020
29 июня 22:58
Шедевральный пас Ярмоленко на Зинченко. Как Украина забила Швеции
Шедевральный пас Ярмоленко на Зинченко. Как Украина забила Швеции
Евро-2020
29 июня 22:58
Кейн: «Любая команда будет считать нас опасным соперником»
Кейн: «Любая команда будет считать нас опасным соперником»
Евро-2020
29 июня 22:50
Ярмоленко вышел на 4-е место по количеству игр за сборную Украины
Ярмоленко вышел на 4-е место по количеству игр за сборную Украины
Евро-2020
29 июня 22:25
Все команды из группы «смерти» покинули Евро-2020
Все команды из группы «смерти» покинули Евро-2020
Евро-2020
29 июня 22:07
Хавбек сборной Чехии пожаловался, что матч четвертьфинала Евро-2020 с Данией придется проводить в Баку
Хавбек сборной Чехии пожаловался, что матч четвертьфинала Евро-2020 с Данией придется проводить в Баку
Евро-2020
29 июня 21:59
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости