Зинченко – самый низкооплачиваемый игрок «Ман Сити». Второй с конца получает в 1,5 раза больше

Известное издание опубликовало зарплаты футболистов «горожан»

Александр Зинченко / Фото - Манчестер Сити

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко получает самую низкую заработную плату в первой команде. Рейтинг окладов игроков опубликовал известный таблоид The Sun.

Зарплата украинца составляет один миллион фунтов в год – 20 тысяч в пересчете на неделю. Интересно, что второй футболист с конца списка, Фил Фоден, зарабатывает примерно в полтора раза больше – 1,56 млн/год.

Самым высокооплачиваемым оказался полузащитник Кевин де Брюйне. Труд бельгийца оценен в 20,2 миллиона фунтов в год.