«Манчестер Сити» продлил контракт с защитником, которого хотел продать год назад
Зинченко – самый низкооплачиваемый игрок «Ман Сити». Второй с конца получает в 1,5 раза больше
Известное издание опубликовало зарплаты футболистов «горожан»
13:25
Александр Зинченко / Фото - Манчестер Сити
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко получает самую низкую заработную плату в первой команде. Рейтинг окладов игроков опубликовал известный таблоид The Sun.
Зарплата украинца составляет один миллион фунтов в год – 20 тысяч в пересчете на неделю. Интересно, что второй футболист с конца списка, Фил Фоден, зарабатывает примерно в полтора раза больше – 1,56 млн/год.
Самым высокооплачиваемым оказался полузащитник Кевин де Брюйне. Труд бельгийца оценен в 20,2 миллиона фунтов в год.
Ранее Зинченко вернулся в расположение «Манчестер Сити» после Евро.
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