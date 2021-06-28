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Зинченко: «Сборные Австрии и Швеции чем-то похожи»

Хавбек «сине-желтых» высказался о будущем сопернике по 1/8 финала Евро
Футбол Сборная Украины
28 июня 23:08
Зинченко: «Сборные Австрии и Швеции чем-то похожи»
Александр Зинченко / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился мнение о команде Швеции – будущем сопернике по матчу 1/8 финала Евро-2020. Встреча состоится 29 июня в Глазго. Слова хавбека передает пресс-служба UEFA.

Думаю, можно поставить в один ряд сборные Австрии и Швеции, потому что они чем-то похожи — две очень сбалансированные команды.

Против таких сборных всегда нужно играть компактно, чтобы не было разрывов между линиями. Со сборной Австрии, особенно в первом тайме, мы совершали столько ошибок, допускали разрывы между линиями, буквально дыры огромные. Австрийцы еще нам не позабивали столько мячей...

Поэтому со сборной Швеции нам нужно сыграть единым блоком, компактно, выдерживать дистанцию между игроками. Тогда у нас должно все получиться.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Зинченко Швеция – Украина сборная Швеции (футбол) сборная Австрии (футбол)

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