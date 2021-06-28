Зинченко: «Сборные Австрии и Швеции чем-то похожи»

Александр Зинченко / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился мнение о команде Швеции – будущем сопернике по матчу 1/8 финала Евро-2020. Встреча состоится 29 июня в Глазго. Слова хавбека передает пресс-служба UEFA.

Против таких сборных всегда нужно играть компактно, чтобы не было разрывов между линиями. Со сборной Австрии, особенно в первом тайме, мы совершали столько ошибок, допускали разрывы между линиями, буквально дыры огромные. Австрийцы еще нам не позабивали столько мячей...

Поэтому со сборной Швеции нам нужно сыграть единым блоком, компактно, выдерживать дистанцию между игроками. Тогда у нас должно все получиться.