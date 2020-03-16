Гвардиола: «Не согласен с Зинченко. Он должен думать только о том, чтобы хорошо сыграть завтра»
Зинченко сделал 100% точных передач в игре против «Гладбаха»
Он вышел на поле во втором тайме
14:10
Фото: Sky Sports
«Манчестер Сити» обыграл «Гладбах» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Защитник Александр Зинченко появился на поле на 62-й минуте. Он сделал 100% точных передач.
Всего украинец сделал 32 передачи и все точные. Также Зинченко выполнил 37 ТТД, а брак составил 3%.
Команда другого украинца Руслана Малиновского «Аталанта» выйти в четвертьфинал не смогла.