Зинченко: «Северной Македонии очень сложно забить»

Александр Зинченко / Фото: Чемпионат

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о грядущем матче с Северной Македонией во 2-м туре Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

Сегодня нам обязательно нужно будет реализовывать те моменты, которые получится создать.

Я говорил со своим одноклубником по «Манчестер Сити» Гюндоганом о сборной Северной Македонии, потому что они обыграли Германию 2:1 на выезде пару месяцев назад. Он сказал: «Поверь, эта команда старается играть в хороший футбол».

Северная Македония – отличная команда. На поле они как одна семья.

У них нет таких игроков, как у Нидерландов, но они очень сильны как команда. У них очень хорошая организация обороны – им крайне сложно забить».