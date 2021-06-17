Зинченко: «Северной Македонии очень сложно забить»
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о грядущем матче с Северной Македонией во 2-м туре Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Во многих матчах Евро-2020 после первого тайма счет 0:0. Это значит, что все команды очень хорошо организованы в защите и играют осторожно. На этом уровне очень сложно забить.
Сегодня нам обязательно нужно будет реализовывать те моменты, которые получится создать.
Я говорил со своим одноклубником по «Манчестер Сити» Гюндоганом о сборной Северной Македонии, потому что они обыграли Германию 2:1 на выезде пару месяцев назад. Он сказал: «Поверь, эта команда старается играть в хороший футбол».
Северная Македония – отличная команда. На поле они как одна семья.
У них нет таких игроков, как у Нидерландов, но они очень сильны как команда. У них очень хорошая организация обороны – им крайне сложно забить».
Матч Украина – Северная Македония начнется в 16:00.
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония
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