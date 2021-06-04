Зинченко скоро станет папой

Украинский вингер «Ман Сити» поделился семейной фотографией

Александр Зинченко с супругой / фото - Instagram футболиста

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал своим подписчикам, что скоро станет папой. В Instagram футболист опубликовал совместную фотографию со своей супругой Владой Седан.

Пара поженилась чуть меньше года назад и это будет их первый ребенок.

Напомним, Зинченко прибыл в сборную Украины.