Зинченко: «Нам предстоит серьезный турнир, есть новые цели и новая мотивация»
Зинченко скоро станет папой
Украинский вингер «Ман Сити» поделился семейной фотографией
20:46
Александр Зинченко с супругой / фото - Instagram футболиста
Вингер «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал своим подписчикам, что скоро станет папой. В Instagram футболист опубликовал совместную фотографию со своей супругой Владой Седан.
Пара поженилась чуть меньше года назад и это будет их первый ребенок.
Напомним, Зинченко прибыл в сборную Украины.