Зинченко: «Спасибо Бущану за невероятный сейв. Думал, что мяч уже в воротах»
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной в матче отбора на чемпионат мира 2022:
«Сейчас эмоции в раздевалке – ребята отдали все силы на футбольном поле, добыли нужный результат. Спасибо сборной Франции, что тоже не подвели. Весной нас ждут невероятно сложные матчи плей-офф».
Французам, может, стоит отправить какую-то бутылочку вина?
«С удовольствием сделал бы, если бы кто-то был у меня там знакомый».
Почему было тяжело искать пространство в этом матче?
«Во-первых, футбольное поле. Оно не совсем позволяло нам играть в наш футбол, поэтому был такой брак, столько ошибок в простых ситуациях.
Стоит отдать должное Боснии – это организованная команда, здорово распоряжается мячом.
Мы на второй тайм собрались. Спасибо Бущану за невероятный сейв в конце первого тайма. Он случился перед моими глазами, думал, что мяч уже в воротах. Он совершил что-то невероятное и подтолкнул всю команду бежать вперед».
Похоже, этим сейвом он пару миллионов к своей стоимости добавил.
«100%. То, как он провел Евро – он заслуживает большего. Он проделал и невероятную работу, и его отношение к делу вызывает только уважение».
В концовке первого тайма после розыгрыша углового боснийцами Бущан совершил потрясающий сейв, и не дал сопернику открыть счет.
БУЩАН!!!! Це було сильно pic.twitter.com/hAERmza3A7— Кіт в пушку (@Kotyk_ua) November 16, 2021
Напомним, авторитетный портал назвал лучшего игрока матча Босния и Герцеговина – Украина.
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