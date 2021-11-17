Зинченко: «Спасибо Бущану за невероятный сейв. Думал, что мяч уже в воротах»

Голкипер внес значительный вклад в победу

Георгий Бущан / фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной в матче отбора на чемпионат мира 2022:

«Сейчас эмоции в раздевалке – ребята отдали все силы на футбольном поле, добыли нужный результат. Спасибо сборной Франции, что тоже не подвели. Весной нас ждут невероятно сложные матчи плей-офф».

Французам, может, стоит отправить какую-то бутылочку вина?

«С удовольствием сделал бы, если бы кто-то был у меня там знакомый».

Почему было тяжело искать пространство в этом матче?

«Во-первых, футбольное поле. Оно не совсем позволяло нам играть в наш футбол, поэтому был такой брак, столько ошибок в простых ситуациях. Стоит отдать должное Боснии – это организованная команда, здорово распоряжается мячом. Мы на второй тайм собрались. Спасибо Бущану за невероятный сейв в конце первого тайма. Он случился перед моими глазами, думал, что мяч уже в воротах. Он совершил что-то невероятное и подтолкнул всю команду бежать вперед».

Похоже, этим сейвом он пару миллионов к своей стоимости добавил.

«100%. То, как он провел Евро – он заслуживает большего. Он проделал и невероятную работу, и его отношение к делу вызывает только уважение».

В концовке первого тайма после розыгрыша углового боснийцами Бущан совершил потрясающий сейв, и не дал сопернику открыть счет.

БУЩАН!!!! Це було сильно pic.twitter.com/hAERmza3A7 — Кіт в пушку (@Kotyk_ua) November 16, 2021

Напомним, авторитетный портал назвал лучшего игрока матча Босния и Герцеговина – Украина.